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"تلغراف" عن مفوض الأونروا: كثيرون توقعوا رداً قاسيا بعد ٧ تشرين الاول لكن لا أحد توقع هذا المستوى من انعدام الإنسانية (الجزيرة)

Lebanon 24
08-03-2024 | 15:38
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