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"الميادين" عن "القناة 13" الإسرائيلية: الجنود متعبون والألوية الثلاثة "غفعاتي" و"الكوماندوس" و"السابع" مستنزفون من القتال الصعب

Lebanon 24
08-03-2024 | 15:53
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