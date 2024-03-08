15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
صحة غزة: وفاة 3 أطفال جراء سوء التغذية والجفاف ليرتفع الإجمالي في القطاع إلى 23(الجزيرة)
Lebanon 24
08-03-2024
|
16:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المديرة التنفيذية لليونيسف: أنباء مروعة من غزة عن وفاة 10 أطفال حتى الآن بسبب سوء التغذية والجفاف بينما كثيرون آخرون على حافة الهاوية
Lebanon 24
المديرة التنفيذية لليونيسف: أنباء مروعة من غزة عن وفاة 10 أطفال حتى الآن بسبب سوء التغذية والجفاف بينما كثيرون آخرون على حافة الهاوية
09/03/2024 01:47:28
09/03/2024 01:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مصابون معظمهم من الأطفال في غارات إسرائيلية على مناطق سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
مصابون معظمهم من الأطفال في غارات إسرائيلية على مناطق سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة (الجزيرة)
09/03/2024 01:47:28
09/03/2024 01:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 شهيدا في القطاع
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 شهيدا في القطاع
09/03/2024 01:47:28
09/03/2024 01:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق لهآرتس: الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في وفاة 27 فلسطينيا من غزة في مراكز احتجاز عسكرية منذ بداية الحرب (الجزيرة)
Lebanon 24
تحقيق لهآرتس: الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في وفاة 27 فلسطينيا من غزة في مراكز احتجاز عسكرية منذ بداية الحرب (الجزيرة)
09/03/2024 01:47:28
09/03/2024 01:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
النجمة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في باريس مع ممثل لبناني (صور)
Lebanon 24
النجمة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في باريس مع ممثل لبناني (صور)
01:43 | 2024-03-08
08/03/2024 01:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهمّ المواطنين.. هذا ما يجب أنّ تعرفوه عن فاتورة الكهرباء الجديدة
Lebanon 24
خبر يهمّ المواطنين.. هذا ما يجب أنّ تعرفوه عن فاتورة الكهرباء الجديدة
05:06 | 2024-03-08
08/03/2024 05:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)
08:07 | 2024-03-08
08/03/2024 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل من صيدا... هذا ما حصل أثناء تحليق طائرة مسيّرة فوق المدينة
Lebanon 24
خبر عاجل من صيدا... هذا ما حصل أثناء تحليق طائرة مسيّرة فوق المدينة
08:28 | 2024-03-08
08/03/2024 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية حادة.. الموت يخطف المطرب الشهير قبل حفله بساعات من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية حادة.. الموت يخطف المطرب الشهير قبل حفله بساعات من هو؟ (صورة)
09:52 | 2024-03-08
08/03/2024 09:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:41 | 2024-03-08
بايدن: أراهن أن أسعار الفائدة ستنخفض
18:35 | 2024-03-08
غارة إسرائيلية تستهدف محيط برج المصري وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
18:18 | 2024-03-08
طائرات الاحتلال تشن غارة على حي الزيتون بمدينة غزة
17:58 | 2024-03-08
الصحة العالمية: 406 هجمات على مرافق غزة الصحية واعتقال 118 عاملاً صحياً منذ بداية الحرب
17:51 | 2024-03-08
بلينكن: الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب النساء لخلق مستقبل أفضل لهن
17:49 | 2024-03-08
الصحة العالمية: ثلث مستشفيات غزة فقط تعمل بشكل جزئي أو بأدنى طاقة
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
03:29 | 2024-03-08
09/03/2024 01:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
09/03/2024 01:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
09/03/2024 01:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24