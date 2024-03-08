وجه بيلينغهام الآخر مع الريال

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سلط تقرير صحفي إسباني الضوء على الوجه الآخر للإنكليزي جود بيلينجهام نجم وهداف ريال مدريد، على خلفية طرده في المباراة الأخيرة بالدوري الإسباني أمام فالنسيا.ومن المقرر أن يغيب بيلينغهام عن مباراتي الملكي أمام سيلتا فيجو وأوساسونا، بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها ضد فالنسيا.وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بيلينغهام بمجرد وصوله إلى مدريد كان سعيدا، حيث أظهر ذلك على الفور، وأصبح هداف الميرينجي بالليجا، برصيد 16 هدفا، إلى جانب 4 أهداف في دوري الأبطال.وأضافت الصحيفة: "المهاجم الإنجليزي تقلص إنتاجه منذ بداية 2024، حيث سجل 3 أهداف خلال 10 مباريات، كما بدأ إظهار جانبا آخر مثيرا للجدل، تتمثل في كثرة احتجاجاته على قرارات التحكيم".وتابعت: "بيلينغهام هو اللاعب الأكثر حصولا على البطاقات الملونة في مدريد برصيد 9 بطاقات صفراء وواحدة حمراء، يأتي بعده تشواميني وكامافينجا بـ7 بطاقات".وأوضحت: "بيلينغهام من بين بطاقاته التسعة، حصل على 5 منها بسبب الاحتجاجات أو مواجهات مع خصومه، بينما حصل على 4 بطاقات بسبب أخطاء ضد منافسيه".ولفت: "بيلينغهام لديه سوابق كثيرة مع الريال، فبجانب طرده أمام فالنسيا، تم اتهامه من قبل بإهانة مواطنه ماسون جرينوود لاعب خيتافي، كما دخل في نوبة غضب مع حكم لقاء فياريال".واختتمت الصحيفة: "تصرفات بيلينغهام ليست في صالح لاعب ما يزال صغيرا (20 عاما) والذي يجب أن يبدأ في قياس تصرفاته لتجنب المشاكل مع الحكام".(موقع كورة)