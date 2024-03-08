Advertisement

أخبار عاجلة

شهيدان وجرحى بنيران الجيش الإسرائيلي بين منتظري المساعدات في

Lebanon 24
08-03-2024 | 17:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قواتنا لم تطلق النار على قافلة المساعدات في شمال غزة بل استهدفت عددا من المشتبه فيهم اقتربوا من القوات
lebanon 24
09/03/2024 03:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات غرب غزة
lebanon 24
09/03/2024 03:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين ينتظرون المساعدات لا يمكن تبريره
lebanon 24
09/03/2024 03:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد و26 جريحا إثر إطلاق العدو الإسرائيلي النار على منتظرين لدخول المساعدات قرب دوار النابلسي غرب غزة (الجزيرة)
lebanon 24
09/03/2024 03:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:41 | 2024-03-08
18:35 | 2024-03-08
18:18 | 2024-03-08
17:58 | 2024-03-08
17:51 | 2024-03-08
17:49 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24