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مقاومون يطلقون النار تجاه حاجز مستوطنة "شافي شمرون" شمال غرب نابلس في الضفة الغربية

Lebanon 24
08-03-2024 | 17:36
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