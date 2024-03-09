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تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية: الجيش كان يعلم بوجود رهائن في منزل استهدفه بقذيفتي دبابة في بئيري يوم 7 تشرين الأول

Lebanon 24
09-03-2024 | 02:28
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