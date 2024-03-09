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أردوغان: مجلس الأمن وطبيعة النظام العالمي هو واحد من الأسباب التي تتسبب في مذبحة أطفال غزة

Lebanon 24
09-03-2024 | 04:31
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