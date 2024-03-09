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الاتحاد الأوروبي: نأمل في إطلاق ممر بحري للمساعدات من قبرص لغزة هذا الأسبوع

Lebanon 24
09-03-2024 | 05:38
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