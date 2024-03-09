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الرئيس ميقاتي يغادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح

Lebanon 24
09-03-2024 | 06:03
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وليد جنبلاط غادر مقر عين التينة دون الإدلاء بأي تصريح (الجديد)
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09/03/2024 15:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يزور بري في عين التينة
lebanon 24
09/03/2024 15:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: سيكون هناك تواصل مع هوكشتاين خلال 48 ساعة من قبل الرئيس بري أو مني للوقوف عند آخر مستجدات الطرح المرتبط بجبهة الجنوب
lebanon 24
09/03/2024 15:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أعتقد أن الرئيس بري يتشاور مع "حزب الله" وعندما تصبح لدينا ورقة خطية بشأن طرح هوكشتاين سأتشاور مع الحزب
lebanon 24
09/03/2024 15:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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