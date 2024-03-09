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أخبار عاجلة
تركيا والولايات المتحدة تؤكدان في بيان مشترك أهمية إيجاد سبيل لإنهاء الصراع في غزة والتغلب على الأزمة الإنسانية هناك (الأناضول)
Lebanon 24
09-03-2024
|
10:43
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