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تركيا والولايات المتحدة تؤكدان في بيان مشترك أهمية إيجاد سبيل لإنهاء الصراع في غزة والتغلب على الأزمة الإنسانية هناك (الأناضول)

Lebanon 24
09-03-2024 | 10:43
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