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قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: نعزز الاستعدادات لشن هجوم في لبنان وملتزمون بتغيير الوضع(سكاي نيوز)

Lebanon 24
09-03-2024 | 12:07
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