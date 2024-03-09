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الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع قانون التمويل المؤقت للحكومة الذي أقره الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي(الحرة)

Lebanon 24
09-03-2024 | 12:09
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