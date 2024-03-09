Advertisement

أخبار عاجلة

موقع واللا: إدارة بايدن طلبت من الحكومة الإسرائيلية التوقيع على تعهد بعدم عرقلة أي مساعدات أميركية لغزة(العربي)

Lebanon 24
09-03-2024 | 12:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: بلينكن ألغى زيارة لمعبر كرم أبو سالم مع غزة بعد رفض إسرائيل التعهد بعدم عرقلة مرور المساعدات من قبل المتظاهرين اليمينيين أثناء وجوده هناك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/03/2024 21:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا الإسرائيلي: بلينكن طلب من نتنياهو وغالانت وضع حد لتظاهرات معبر كرم أبو سالم التي تمنع إدخال المساعدات إلى غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
09/03/2024 21:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "واللا": وزارة الدفاع الإسرائيلية تعمل على خطة لإيواء نحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية قد تضطر الحكومة لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله
lebanon 24
09/03/2024 21:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: على نتنياهو بذل المزيد من الجهود بشأن المساعدات لغزة
lebanon 24
09/03/2024 21:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:23 | 2024-03-09
14:02 | 2024-03-09
13:55 | 2024-03-09
13:26 | 2024-03-09
13:24 | 2024-03-09
13:08 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24