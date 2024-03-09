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كتائب القسام: سيطرنا على طائرتي "كواد كابتر" كانتا تقومان بمهام استخباراتية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة(العربي)

Lebanon 24
09-03-2024 | 12:45
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