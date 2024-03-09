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سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة طولكرم يستهدفون جرافة صهيونية بعبوات ناسفة عند الشارع الرئيس المدينة(قناة فلسطين)

Lebanon 24
09-03-2024 | 14:47
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