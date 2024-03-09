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وسائل إعلام إسرائيلية: الأزمة بين نتنياهو والإدارة الأميركية تتفاقم وقد تمس بالمساعدات العسكرية الأميركية(الميادين)
Lebanon 24
09-03-2024
|
14:49
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