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مصدر في حماس للعربية: المقترح الأميركي ينص على عودة تدريجية من الجنوب لشمال غزة

Lebanon 24
09-03-2024 | 16:05
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