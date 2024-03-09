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بيني غانتس: كلمات كبير حاخامات السفارديم تمثل ضررا أخلاقيا على الدولة والمجتمع الإسرائيلي(الجزيرة)

Lebanon 24
09-03-2024 | 16:54
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