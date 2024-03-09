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شهداء وجرحى جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات عند دوار الكويت شمال قطاع غزة(قناة فلسطين)

Lebanon 24
09-03-2024 | 16:58
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