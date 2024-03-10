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أخبار عاجلة
واشنطن: سفينة الدعم الأميركية "بيسون" في طريقها لشرق المتوسط لإيصال مساعدات لغزة عبر البحر
Lebanon 24
10-03-2024
|
01:08
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