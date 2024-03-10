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طائرة إسرائيلية معادية تقصفُ الأحراج الشرقية لبلدة الهبارية في منطقة العرقوب

Lebanon 24
10-03-2024 | 02:56
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