الراعي في قداس الأحد: نحمّل المسؤولين السياسيين عندنا مسؤولية الشلل في الدولة ومؤسساتها وعليهم الخروج من مصالحهم الشخصية والفئوية للنهوض بالبلاد على الصعد كافة

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