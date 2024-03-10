Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي: نتمنى عدم الانزلاق في لبنان الى هذه الحرب العمياء وحماية الجنوب والمواطنين الآمنين ونؤكد ضرورة الذهاب فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
10-03-2024 | 04:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لبنان يُقدر جهود دول الخماسية وحرصها على إستقرار أمنه ونتمنى أن يتحمل النواب مسؤولياتهم في إنتخاب رئيسٍ للجمهورية
lebanon 24
10/03/2024 15:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بسام مولوي: نأمل ان تنتهي الحرب على الجنوب اللبناني قبل أيار لنتمكن من اجراء الانتخابات البلدية وفي حال مجلس النواب لم يؤجل الانتخابات فلا يمكننا الا ان نجريها (الجديد)
lebanon 24
10/03/2024 15:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا أدري لماذا لا يُدعى المجلس النيابي للانعقاد وانتخاب رئيس للجمهورية لكي تنتظم جميع المؤسسات الدستورية
lebanon 24
10/03/2024 15:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: أتبنّى الكلام الذي يحمي لبنان وحمايته تبدأ من تماسكه داخليًّا ولا أحد يُخوّن البطريرك الراعي ونحن مع حماية الجنوب من أي اعتداء ومع تطبيق القرارات الدولية من الجانبين ومع الشرعية
lebanon 24
10/03/2024 15:13:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:07 | 2024-03-10
09:04 | 2024-03-10
08:53 | 2024-03-10
08:51 | 2024-03-10
08:49 | 2024-03-10
08:34 | 2024-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24