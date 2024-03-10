Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: دويّ صافرات الإنذار في عدد من المستعمرات الإسرائيلية المحاذية للبنان خشية من تسلل طائرات مسيرة

Lebanon 24
10-03-2024 | 05:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دوي صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان
lebanon 24
10/03/2024 15:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في عدة بلدات إسرائيلية على الحدود الشمالية للاشتباه بتسلل طائرات مسيّرة من لبنان
lebanon 24
10/03/2024 15:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيليّة: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات زرعيت وعرب العرامشة وشوميرا المحاذية للبنان
lebanon 24
10/03/2024 15:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي صفارات الإنذار في مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية المحاذية للبنان
lebanon 24
10/03/2024 15:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:07 | 2024-03-10
09:04 | 2024-03-10
08:53 | 2024-03-10
08:51 | 2024-03-10
08:49 | 2024-03-10
08:34 | 2024-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24