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معاريف عن مسؤولين إسرائيليين كبار: السبيل الوحيد لمنع كارثة إنسانية في شمال غزة هو فتح معابر الشمال فورا (الجزيرة)

Lebanon 24
10-03-2024 | 06:22
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