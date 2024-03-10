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هآرتس: الجيش الإسرائيلي يتذرع بأن قواته كانت تعمل في منطقة قتال معقدة حين قتلت المسن الأعزل في منزل غرب غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
10-03-2024 | 07:36
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