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"فوربس" عن مصادر غربية: جيش أوكرانيا خسر مؤخرا مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي الغربية التي لا يمكن تعويضها (الشرق)

Lebanon 24
10-03-2024 | 08:49
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