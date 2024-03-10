Advertisement

أخبار عاجلة

البيان الختامي لاجتماع الرئاسات الليبية الثلاث في مقر الجامعة العربية يؤكد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-03-2024 | 09:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/03/2024 19:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية ترحّب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية في شهر رمضان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/03/2024 19:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: البيت الأبيض يطلب من وزارة الخارجية والبنتاغون قائمة الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/03/2024 19:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأميركية احتجاجا على "محاولات تدخل" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/03/2024 19:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:45 | 2024-03-10
13:17 | 2024-03-10
13:15 | 2024-03-10
13:08 | 2024-03-10
13:07 | 2024-03-10
12:46 | 2024-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24