البيان الختامي لاجتماع الرئاسات الليبية الثلاث في مقر الجامعة العربية يؤكد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية (سكاي نيوز عربية)

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