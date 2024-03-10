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هآرتس: 730 أكاديميا إسرائيليا يوقعون عريضة تطالب حكومة نتنياهو بإجراءات عاجلة لمنع المجاعة في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
10-03-2024 | 09:49
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