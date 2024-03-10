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الحوثيون يعلنون إجراء مناورات عسكرية واسعة محاكاة للهجوم على مواقع إسرائيلية ومراكز قيادة وسيطرة ومهاجمة الإمدادت الأميركية والبريطانية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-03-2024 | 10:34
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