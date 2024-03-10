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إطلاق ٣٠ صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقتي مزارع شبعا والجولان المحتلتين (الجزيرة)

Lebanon 24
10-03-2024 | 10:47
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