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هنية: إذا استلمنا اليوم من الوسطاء التزام إسرائيل بمطالبنا سنبدي مرونة في ملف المحتجزين واستكمال الاتفاق

Lebanon 24
10-03-2024 | 14:32
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