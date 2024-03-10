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نتنياهو يوعز لحكومته بتجهيز آلاف أماكن الحبس ويقول إن "العام 2024 سيشهد اعتقال آلاف الفلسطينيين"

Lebanon 24
10-03-2024 | 15:08
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