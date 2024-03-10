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نتنياهو: نحن على وشك الانتهاء من الجزء الأخير من حرب غزة والقتال لن يستغرق أكثر من شهرين

Lebanon 24
10-03-2024 | 15:32
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