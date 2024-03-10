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"سي.إن.إن": واشنطن لا تتوقع دخول الجيش الإسرائيلي رفح مع بداية شهر رمضان

Lebanon 24
10-03-2024 | 19:30
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