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المفوضية الأوروبية: 380 ألف مهاجر دخلوا أوروبا بشكل غير شرعي في 2023 (العربية)

Lebanon 24
11-03-2024 | 06:07
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