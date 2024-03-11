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رئيس الوزراء السويدي: سنتحمل مسؤولياتنا ونواجه المخاطر مع حلفائنا في الناتو كدولة عضو في الحلف (الجزيرة)

Lebanon 24
11-03-2024 | 06:13
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