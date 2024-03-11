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ميقاتي: نتابع الإتصالات مع جميع المعنيين محلياً ودولياً لإبعاد الحرب عن لبنان على الرغم من كل ما أصيب به وطننا حتى الآن

Lebanon 24
11-03-2024 | 06:34
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