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ميقاتي: أتمنى أن تجري الإنتخابات الرئاسية في أسرع وقتٍ ممكن واليوم قبل الغد وهذه الخطوة ضرورية لكي تستقيم المؤسسات الدستورية وتبدأ ورشة الإصلاح
Lebanon 24
11-03-2024
|
06:35
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Lebanon 24
ميقاتي: أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي وانطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف إطلاق نار جديّ في لبنان
11/03/2024 16:43:22
11/03/2024 16:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
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