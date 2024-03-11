ميقاتي: أتمنى أن تجري الإنتخابات الرئاسية في أسرع وقتٍ ممكن واليوم قبل الغد وهذه الخطوة ضرورية لكي تستقيم المؤسسات الدستورية وتبدأ ورشة الإصلاح

Lebanon 24