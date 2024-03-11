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ميقاتي: أتمنى أن تجري الإنتخابات الرئاسية في أسرع وقتٍ ممكن واليوم قبل الغد وهذه الخطوة ضرورية لكي تستقيم المؤسسات الدستورية وتبدأ ورشة الإصلاح

Lebanon 24
11-03-2024 | 06:35
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ميقاتي وعد ووفى وهذه هي الخطوة التالية
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11/03/2024 16:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب ميقاتي: الحكومة تقوم بتسيير امور الدولة والعباد فيما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد لاعادة الانتطام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية انتخبوا رئيسا ليرتاح لبنان
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11/03/2024 16:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عوضاً من لعن الظلام المطلوب اضاءة شمعة وهذا ما نحاول أن نفعل ولا نزال عند رأينا أن انتخاب الرئيس أمر ضروري وعاجل لاستقامة عمل المؤسسات الدستورية وانتظامه بالكامل
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11/03/2024 16:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي وانطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف إطلاق نار جديّ في لبنان
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11/03/2024 16:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
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