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الرئاسة الفلسطينية: المطلوب إرادة أميركية لتحويل تصريحات الإدارة الهامة بشأن اقتحام رفح لأفعال حقيقية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-03-2024 | 08:49
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