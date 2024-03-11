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نتنياهو: الخلاف الملحوظ بين واشنطن وتل أبيب لا يساعد في المجهود الحربي الإسرائيلي (الشرق)

Lebanon 24
11-03-2024 | 11:38
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