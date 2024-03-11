Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: سننتظر حتى ينتهي تحقيق الأمم المتحدة بشأن الأونروا قبل اتخاذ قرار استئناف تمويلها (الجزيرة)

Lebanon 24
11-03-2024 | 14:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: ندعم تحقيقات الأمم المتحدة بشأن ما حدث في واقعة القتل خلال تسليم المساعدات في غزة الأسبوع الماضي (الحرة)
lebanon 24
12/03/2024 02:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية لـ"سكاي نيوز عربية": باريس تؤجل قرارها النهائي بشأن تعليق تمويل "الأونروا" حتى إنهاء مشاورات مع الأمم المتحدة
lebanon 24
12/03/2024 02:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نسعى لاستئناف تمويل الأونروا من جانب الدول التي علقت تمويلها والرد على هواجس تلك الدول (الجزيرة)
lebanon 24
12/03/2024 02:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: تجميدنا لتمويل "الأونروا" نابع من نية حسنة ونحن بانتظار التحقيق بشأن تورّط موظفيها مع "حماس"
lebanon 24
12/03/2024 02:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:36 | 2024-03-11
19:34 | 2024-03-11
19:32 | 2024-03-11
19:21 | 2024-03-11
19:19 | 2024-03-11
18:45 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24