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الخارجية الأميركية: لم نتسلم من الحكومة الإسرائيلية خطة بشأن رفح لكن موقفنا أنه لا يجب التوجه جنوباً وتعقيد المعاناة (الميادين)

Lebanon 24
11-03-2024 | 14:17
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