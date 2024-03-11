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الأونروا: إسرائيل رفضت دخول شاحنة مساعدات طبية إلى غزة لاحتوائها على "مقص طبي" ومواد تخدير (الشرق)

Lebanon 24
11-03-2024 | 14:18
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