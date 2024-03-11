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وزارة الصحة بغزة: الطواقم الطبية تتعرض للمجاعة التي تضرب شمال غزة وأكثر من ألفين لم يجدوا ما يفطرون عليه اليوم (الجزيرة)

Lebanon 24
11-03-2024 | 16:57
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