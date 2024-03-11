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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: إسرائيل تمقت القانون وترفض التعاون مع أي لجنة لتقصي الحقائق والخبراء المستقلين

Lebanon 24
11-03-2024 | 17:25
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