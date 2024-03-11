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قناة "كان" الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين: بايدن فقد تقريباً الثقة بنتنياهو ومماطلته بملف الإغاثة أضرّت إسرائيل

Lebanon 24
11-03-2024 | 18:01
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