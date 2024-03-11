Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأميركي جو بايدن يقول إنهم لم يحدد موعداً بعد لاجتماع مع نتنياهو

Lebanon 24
11-03-2024 | 18:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: لم أحدّد موعداً بعد للاجتماع مع نتنياهو
lebanon 24
12/03/2024 06:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: لا أعتزم إلقاء كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي ولم نحدد موعدا بعد لاجتماع مع نتنياهو (رويترز)
lebanon 24
12/03/2024 06:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع قانون التمويل المؤقت للحكومة الذي أقره الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي(الحرة)
lebanon 24
12/03/2024 06:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تعقيبا على كلمة الرئيس جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد : الرئيس بايدن قال اليوم إن الحل الوحيد هو "حل الدولتين"
lebanon 24
12/03/2024 06:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:27 | 2024-03-12
00:24 | 2024-03-12
19:36 | 2024-03-11
19:34 | 2024-03-11
19:32 | 2024-03-11
19:21 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24