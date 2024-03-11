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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف فلسطنيين كانوا ينتظرون مساعدات عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة

Lebanon 24
11-03-2024 | 19:21
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